Турция отказалась пойти на выполнение условий, выдвинутых президентом США Дональдом Трампом, об остановке закупок российских энергоносителей. По словам главы Минэнергетики страны Альпарслана Байрактара, Анкара не станет в директивном порядке указывать частным нефтяным компаниям, откуда им поставлять сырье, и не делала этого ранее. «До сих пор частный сектор сам принимал решения по этому вопросу. Потому что это коммерческие решения, решение частных компаний, дистрибьюторов и нефтеперерабатывающих компаний. Они выбирали своих поставщиков и свою деятельность исходя из своих коммерческих соображений», — сказал министр в интервью CNN Turk.

Также Байрактар заявил, что Турция продолжит закупать в РФ природный газ. По его словам, власти не могут оставить жителей страны без топлива, особенно с учетом приближения зимы. «Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. <…> У нас есть договоренности с Россией. Наступает зима», — подчеркнул он. Турция покупает газ также у Азербайджана и Туркменистана, указал глава ведомства.

В конце сентября Трамп в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме призвал своего коллегу прекратить закупки Анкарой российской нефти и газа. Он настаивал, что поставки не должны возобновляться, пока идет российская агрессия против Украины.

Американский президент также подчеркивал, что США в этом случае будут готовы снять санкции с Турции, которые были введены во время первого президентства Трампа из-за покупки у Москвы системы С-400, и рассмотреть возможность продажи истребителей F-35.