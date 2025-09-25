Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп достигли значительного прогресса по ряду тем в ходе переговоров в Вашингтоне. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран, комментируя итоги визита президента в США.

«Его историческая встреча с президентом США Трампом в Белом доме прошла в очень дружеской атмосфере. На встрече обсуждался широкий круг вопросов: от обороны и торговли до энергетики, региональных и глобальных проблем. По ряду вопросов был достигнут значительный прогресс», — написал Дуран в Х.

Он отметил, что «поездка Эрдогана в США, включавшая мероприятия в Нью-Йорке и Вашингтоне, была весьма динамичной и продуктивной». «Наш президент, который стал голосом Палестины и совестью международного сообщества на Генассамблее ООН, в своей речи также изложил региональное и глобальное видение внешней политики Турции. Он провел двусторонние и многосторонние встречи с лидерами государств от Африки до Европы, от Азии до Америки и высказал свои мысли в таких СМИ, как Newsweek и Fox News», — сообщил Дуран.

Президент США Дональд Трамп по завершении встречи с Эрдоганом выступил с утверждением, что Турция готова отказаться от закупки российской нефти.

Во время общения с журналистами в Белом доме в четверг Трамп заявил, что не хотел бы прямо отвечать на вопрос о том, согласился ли президент Турции Тайип Эрдоган прекратить импорт российской нефти. «Но если бы я захотел, чтобы [он отказался], он бы это сделал», — заявил американский лидер. «Я уверен, что он прекратит [поставки]. Знаете, почему? Потому что вы можете покупать ее (нефть) у множества других людей», — добавил Трамп.

«Кто действительно не может [отказаться от российской нефти], это Венгрия. Они окружены сушей, у них нет замечательного океана, по которому могут прийти корабли со всего мира. К ним ведет только один трубопровод», — продолжил Трамп. «Словакия тоже в своем роде связана с одним трубопроводом. Я просто не хочу, чтобы люди винили их», — подчеркнул хозяин Белого дома, отметив, что у Турции в свою очередь есть «множество вариантов».

В январе 2025 года газета Hurriyet со ссылкой на данные турецкого Управления по регулированию энергетических рынков (EPDK) сообщила, что Россия в 2024 году, как и годом ранее, сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию.

Дональд Трамп также заявил, что легко даст согласие на поставки истребителей F-35 Турции, если Анкара выполнит определенный запрос Вашингтона, но не уточнил, какой.

«Я легко смогу [сделать это], если захочу. Да, мы можем это сделать», — заявил Трамп, говоря о возможности поставок упомянутых самолетов Турции. На вопрос, будет ли реализована эта сделка, американский лидер ответил: «Это будет зависеть от того, сделает ли он [президент Турции Тайип Эрдоган] что-то для нас». Трамп не уточнил, о чем именно идет речь. (ТАСС)