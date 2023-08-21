В июле Китай резко сократил закупки нефти у своих ключевых экспортеров, в том числе России. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР пишет «Интерфакс».

Объем поставок российской нефти в Китай в прошлом составил 8,07 миллиона тонн, снизившись на 23,2 процента по сравнению с июнем. Среднесуточный экспорт составил 260 тысяч тонн, или 1,9 миллиона баррелей, по сравнению с рекордными 2,56 миллиона баррелей в сутки в июне. В денежном выражении экспорт за месяц сократился с 5,226 до 4,069 миллиарда долларов, при этом средняя стоимость барреля российской нефти в июле возросла с 68,18 до 69,11 доллара.