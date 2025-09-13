США «готовы ввести серьёзные санкции против России, когда все страны НАТО прекратят покупку нефти у России», — заявил президент США Дональд Трамп.

В опубликованном в социальной сети Truth Social его письме «всем государствам НАТО и всему миру» говорится:

«Я готов ввести очень жесткие санкции против России, когда все страны НАТО согласуют их и начнут действовать, и когда все страны НАТО ПЕРЕСТАНУТ ПОКУПАТЬ НЕФТЬ У РОССИИ. Как вы знаете, приверженность НАТО ПОБЕДЕ была далеко не на 100%, а покупка российской нефти некоторыми странами была шокирующей! Это сильно ослабляет вашу переговорную позицию и силу давления на Россию. В любом случае, я готов «начать», когда вы будете готовы. Просто скажите когда.

Я считаю, что это, плюс введение НАТО, как группой, пошлин в размере от 50% до 100% против Китая, с полным их снятием после окончания войны России и Украины, также окажет большую помощь в ЗАВЕРШЕНИИ этой смертоносной, но НЕЛЕПОЙ войны. Китай имеет сильный контроль, даже влияние над Россией, и эти мощные тарифы разрушат это влияние. Это не ВОЙНА ТРАМПА (она бы никогда не началась, если бы я был президентом!), это ВОЙНА БАЙДЕНА и ЗЕЛЕНСКОГО. Я здесь только для того, чтобы помочь её остановить и спасти тысячи жизней российских и украинских граждан (только на прошлой неделе погибло 7 118 человек, безумие!). Если НАТО последует моим указаниям, ВОЙНА быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите моё время, а также время, силы и деньги Соединённых Штатов». (svoboda.org)