Президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных пошлинах для Индии за покупку российской нефти через несколько часов после того, как в Кремле завершились переговоры его спецпредставителя Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно документу, который опубликован на сайте Белого дома, индийский импорт будет обложен дополнительным тарифом в 25%. Сейчас для индийских товаров в США уже введена пошлина 25%. Таким образом, общая ставка достигнет 50%.

Новый тариф вступит в силу через 21 день — если до этого момента Россия прекратит агрессию против Украины, указ может быть изменен или отменен. Аналогичные пошлины могут быть введены в отношении других стран, покупающих нефть в РФ, предупредил Белый дом.

Визит Уиткоффа в Кремль — четвертый с начала года — продолжался около трех часов. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что разговор был «весьма полезным и конструктивным». «С нашей стороны, в частности по украинскому вопросу, были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», — сказал Ушаков.

По данным Bloomberg, Путин предложил Трампу «воздушное перемирие» в Украине — то есть взаимный отказ Москвы и Киева от ракетных ударов и налетов дронов. При этом на полное прекращение огня, которого требовал Трамп, выставив Путину ультиматум сроком до 8 августа, российский президента по-прежнему не готов, говорили источники агентства.

Источники Reuters, близкие к Кремлю, рассказывали, что ультиматум Трампа не изменил намерений российского руководства: Путин по-прежнему нацелен на захват четырех украинских областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, которые были объявлены частью России после псевдореферендумов осенью 2022 года.

Российский президент, как утверждали собеседники агентства, уверен, что его армия выигрывает на поле боя, и не верит в эффективность новых санкций. По данным Reuters, генералы Генштаба пообещали Путину, что украинская оборона рухнет течение двух-трех месяцев. (moscowtimes.ru)