Американский президент Дональд Трамп 9 апреля повысил пошлины на товары из Китая до 125%, затем заявил, что для более 75 стран мира на 90 суток приостанавливает повышение пошлин. После этого стоимость нефти и биткоина увеличились, на российском рынке акций ситуация также улучшилась, сообщает РБК .

После заявления Трампа о решении взять паузу в вопросе пошлин на 90 дней, цена на нефть марки Brent выросла на 3,9%. Ее стоимость стала составлять 63,3 доллара за баррель. До того, как американский президент сделал заявление о паузе, цена нефти за баррель была ниже 59 долларов.

По данным CoinMarketCap, после заявления Трампа стоимость биткоина выросла на на 5,5% и стала выше 80 тысяч долларов.