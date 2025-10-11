Криптовалютный рынок пережил масштабный обвал после заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительных 100% пошлин на товары из Китая и ужесточении экспортного контроля на программное обеспечение. Об этом в субботу, 11 октября, информирует Bloomberg.

Сообщается, что в течение первого часа после этого заявления было ликвидировано позиций на сумму более 6 миллиардов долларов, а за сутки общие потери превысили 7,4 миллиарда, из которых 6,7 миллиарда пришлись на длинные позиции.

Это падение стало самым крупным для крипторынка с начала апреля.

Стоимость биткойна снизилась более чем на 12%, упав с рекордных 126 250 долларов до примерно 112 000. Ether потерял 17%, а XRP и Dogecoin обвалились более чем на 30%.

«В пятницу вспыхнула новая торговая война между Китаем и США, что вызвало неопределенность на рынках и падение рисковых активов», — отметил сопредседатель рынков в прайм-брокере FalconX Рави Доши. По его словам, компания зафиксировала рекордный спрос на инструменты хеджирования рисков.

Аналитики Bloomberg подчеркивают, что ухудшение торговых отношений между Вашингтоном и Пекином негативно сказалось не только на криптовалютах, но и на фондовых рынках и нефти, что способствовало переходу инвесторов в более безопасные активы — государственные облигации и золото.