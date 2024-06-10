Есть такое крылатое выражение древних латинян: Dura lex, sed lex. В переводе на русский язык означает: «Суров закон, но это закон».

На первый взгляд, данный постулат верховенства закона говорит сам за себя, если бы не одно большое «НО».

Если в это «НО» не вовлечены в деньги. А, как говорится, где говорят деньги, совесть молчит.

И про молчание совести хотелось бы поговорить с нашими читателями.

На днях в редакцию # поступила жалоба от жильцов дома по адресу Ашуг Алы,2, Наримановского района.

Суть жалобы заключается в том, что рядом с их домом активную деятельность развил…полтергейст. И это вовсе не шутка.

Дело в том, что на перекрестке улиц Гафар Рашад- Яхья Бакуви кому-то, почему-то вздумалось что-то строить. И судя по всему, на данном участке земли на строительство настроены весьма серьезно.

Как видно из фотографий, хозяева, имена которых скрыты за завесой тайны, ничуть не обеспокоены спокойствием и благополучием жильцов.

Возникает вопрос: кто же этот незнакомец, который вопреки закону диктует свои условия?

Согласитесь, что просто врач поликлиники, учитель средней школы или даже средней руки бизнесмен на столь внушительный проект не замахнулся бы. Банально, уровень не тот.

А вот, судя по присланным нам фотографиям, новоявленный азербайджанский «мистер Х» настроен довольно серьезно.

Вопреки всем нормам строительства, пока еще находящийся в зародыше непонятный объект уже мешает жить жильцам дома Ашуг Алы,2. Будущий объект в буквальном смысле перекрывает кислород жильцам дома на данной улице.

Лето, жара, дышать нечем, а «умные» строители оставили между жилым домом и непонятным объектом расстояние чуть более в 2 метра. Конгениально.

Мало того, часть тротуара огорожена забором. При этом, нет какой- либо вывески о том, почему и кто перекрыл тротуар? Компания — призрак.

Но и это не все. Судя по заливке бетона, которая наглядно видна на фотографях, неведомый объект выдержит, как минимум, четыре этажа. Естественно, предполагаемый объект уж точно не нацелен на детский приют или благотворительный фонд.

Что примечательно: строительные работы, словно, извиняясь, перед жильцами дома по улице Ашуг Алы, 2, ведутся исключительно ночью. Представляете, все жильцы с замиранием сердца ждут грохота строительного крана, заливки бетона и прочих «государственных дел».

Вообще то ночью активную деятельность проявляют воры, сотрудники правоохранительных органов, врачи и представительницы слабого пола с низкой социальной ответственностью. Под эти критерии работяги объекта «Х» не подходят.

А ведь жильцы дома не раз обращались в соответствующие инстанции. К примеру, в Государственную службу имущественных вопросов при Министерстве экономики Азербайджана, участковому инспектору и даже в исполнительную власть района. Им ответили молчанием, сетуют авторы обращения.

Но это не означает, что строительный беспредел в Наримановском районе Баку или, в целом, в Азербайджане, будет продолжаться.

Дело в том, что некоторые несознательные граждане, отягощенные денежной сумой, но не умом, возомнили себя высшей ступенью над законом и окончательно перешли все «красные линии».

Наверное, излишне говорить о том, что владелец строящегося объекта, так или иначе связан с тем самым креслом, где восседает нужный ему чиновник. У них свои законы, которые удивительным образом являются ядром беззакония.

Кстати, чуть было не забыл. На высланных в редакцию фотографиях отчетливо видно, как автомобиль ППС блюдет закон.

Точнее, наблюдает за беззаконием.

Ну, и напоследок. Азербайджан, вопреки всем прогнозам, экспертным выкладкам, теории вероятности и невероятности полностью освободил оккупированные земли. На очереди …Баку