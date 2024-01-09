В новый год мясные прилавки нашей столицы приходят с новыми ценами, но это уже почти не смущает. Дорожает все, и мясо не исключение: по мнению покупателей, уже скоро этот привычный продукт потребительской корзины станет роскошью, ведь зарплаты не поспевают за ценами, а реальные доходы давно уступили инфляции.

Подорожание мяса в новом году не стало неожиданностью. Ведь еще на волне летнего повышения многие наши эксперты предупреждали об этом население. Глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов говорил, что к зиме, и особенно с начала нового года ценники на мясных прилавках сначала поднимутся до 20 манатов, и уже побив этот психологический уровень, продолжат расти. О дальнейшем повышении предупреждал не только защитник потребительских прав. Многие местные экономисты прогнозировали рост, ведь на это имеются объективные основания.

Средний прайс на мясных прилавках поднимается вслед за падением производства, говорит эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов. По его словам, к новому году выросли цены на ягнятину, поскольку в обычное время ягнят не пускают на мясо, но в канун праздника фермеры решили заработать. «Ягнятина у нас продается не повсеместно, — говорит он. – Если приглядеться к прилавкам, в основном реализуется мясо животных от одного года и старше. Немало говорилось, что такой подход в целом неправильный, поскольку скот набирает вес в более молодом возрасте, а после привесы падают, а расход корма намного больше».

Впрочем, такой новогодний сюрприз может быть следствием дефицита мелкого рогатого скота. Известно, что поголовье падает, и только за последний год оно сократилось на 770 голов. На такой волне редеют и ряды занятых в этой сфере селян. «Владеющие стадами мелкорогатого скота селяне пытаются уменьшить поголовье, ведь пастбищ сейчас не хватает, и они не так продуктивны, как это было раньше, — поясняет эксперт. – Поэтому импорт баранины тоже растет. Например, за девять месяцев минувшего года в республику завезли 305 тыс. голов мелкого скота, а значит, мы все больше зависим от импорта. Поэтому резкие скачки цен продолжатся, а стоимость баранины будет расти – 20 манатов за килограмм еще не предел».

В это охотно верится, ведь и в минувшем году цены на мясо стабильно росли. Особенно сильно ценники поднимались в канун праздников. Прошлый новый год тоже не обошелся без ценового всплеска, вспоминает председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли. Он убежден, что дефицит, помноженный на растущий спрос и стремление бизнеса заработать на покупательной активности продолжит подогревать стоимость мяса в канун знаменательных дат. Вот только после праздничных застолий ценники не спешат опускаться.

«За минувший год внутреннее производство мяса у нас заметно сократилось, — рассказывает он. – Поэтому сейчас с нетерпением ждем подвижек в новом году. На освобожденных территориях имеются уникальные возможности для развития животноводства. Если грамотно воспользоваться этим потенциалом, то можно увеличить поголовье и тем самым стабилизировать цены на местном рынке». Сейчас мы все больше зависим от импорта, говорит А. Насирли, однако население не интересует замороженный продукт. Высоким спросом у покупателей пользуется именно свежее мясо.

Под новый год подорожала не только баранина, но и индюшатина. В канун праздника относительно редкое на местном рынке мясо индейки поднялось до 16 — 18 манатов в рознице. До этого стоимость килограмма продукта не превышала 15 AZN. В отличие от прочей домашней птицы, индеек практически не разводят на птицефабриках, а вырастить птицу стоит немалого труда, комментирует удорожание А. Насирли.

Новой волны подорожания представители нашего экспертного сообщества ожидают к Новрузу, а перечень кандидатов на очередное повышение предсказуем – подорожают мясо, фрукты, овощи, орехи и пряности.