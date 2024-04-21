Американский доллар вновь подорожал к ведущим мировым валютам. Резервная валюта во вторник достигла 5-месячного максимума против фунта и евро. По данным СМИ, этому предшествовали позитивные данные по розничным продажам, поддержавшие рост казначейских облигаций США.

Евро поднялся до 1,0626 доллара США, но все еще находится у минимумов от 2 ноября. Евро оказался под давлением после того, как ЕЦБ на прошлой неделе просигнализировал о снижении ставок в июне. Британский фунт тоже немного вырос и достиг 1,2449 доллара США. Ранее валюта достигла пятимесячного минимума 1,2409, поскольку трейдеры обдумывали данные, согласно которым рост базовых зарплат в Великобритании оказался минимальным с трехмесячного периода, истекшего в сентябре 2022 года, но все равно остался высоким по историческим меркам. В результате индекс доллара США в Европе вырос на 0,04% до 106,23, достигнув максимума со 2 ноября.

Укрепление доллара на мировом рынке не будет сопровождаться прямым влиянием на курс азербайджанской денежной единицы, уверен депутат и эксперт Вугар Байрамов. Стабильность местной денежной единицы диктуется состоянием экономики и положением во внешней торговле, поскольку широта финансовых маневров денежных властей обусловлена уровнем валютных прибылей нашего государства. Другой не менее важный фактор влияния на котировки маната в условиях фиксированного курса – воля Центробанка, поскольку стоимость местной денежной единицы к доллару не определяется рыночными условиями.

«Сегодня мы наблюдаем процесс укрепления доллара на мировом рынке, — говорит парламентарий в беседе с #. – Так, за последний месяц евро подешевел к резервной валюте примерно на 3 процента. Такой поворот на мировом валютном рынке обусловлен возросшим спросом на американскую валюту у инвесторов и объясняется обострением региональных конфликтов наряду с восстановлением первой экономики мира. В марте этого года в США появилось 303 тыс. новых рабочих мест, а уровень инфляции приблизился к целевому диапазону в 2%. На этом фоне доллар укрепляется к большинству мировых валют».

Возможности подорожания доллара в нашей стране зависят от состояния местной экономики. Под этим эксперт подразумевает валютные поступления от экспорта ключевого ресурса – нефти и газа.

«Курс маната к доллару будет зависеть от состояния платежного баланса, точнее, цены на нефть, — поясняет В. Байрамов. – На это обстоятельство указывается в заявлении Центробанка об основных направлениях денежно-кредитной политики в текущем году. Уместно заметить, что хоть спрос и предложение валюты в бюджетном секторе, а также валютные ожидания субъектов экономики группируются в качестве основных факторов влияния на баланс валютного рынка, все эти показатели будут напрямую зависеть от волатильности на энергетическом рынке.

Иными словами, наши нефтяные доходы остаются главным фактором влияния на курс местной денежной единицы. Одновременно заявление главного банка страны о его намерении в случае необходимости проводить интервенции на валютном рынке для достижения оперативных целей валютной политики указывает на то, что валютные резервы могут быть использованы в случае серьезной волатильности международных котировок нефти и газа. Поэтому курс маната в этом году будет напрямую зависеть от позиции по этому вопросу Центрального банка».

Опасения подорожания доллара в Азербайджане обострились в феврале этого года на фоне выраженного спроса на резервную валюту, однако позже продажи несколько снизились. С начала года на валютных аукционах регулятора коммерческим банкам страны было продано 2,179 млрд долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 13 февраля – 151,1 млн долларов. В январе на валютных торгах Центробанка коммерческие финансовые структуры приобрели 417,1 млн долларов, в феврале – 870,6 млн, в марте – 498,3 млн долларов.

По мнению экономиста Натига Джафарли, курс маната к доллару будет стабилен в этом году, невзирая на высокие показатели спроса. Такую свою уверенность аналитик аргументирует неплохими макроэкономическими показателями страны по внешней торговле и счету текущих операций. Кроме того, стабильность денежной единицы, на взгляд эксперта, обусловлена волей политического руководства республики.