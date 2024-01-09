По данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, в 2023 году экспорт китайских машин достиг рекордного уровня в 5,26 млн единиц. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Это примерно на 1 млн больше, чем у Японии — традиционного лидера по поставкам авто за рубеж, отмечает издание.

Главным драйвером роста стал спрос в России, куда китайские автопроизводители нарастили экспорт как минимум в 5 раз по сравнению с 2022 годом, до 800 тыс. штук. Они заняли нишу, освободившуюся после ухода западных конкурентов на фоне санкций и геополитической напряженности.

«В прошлом году Chery стала крупнейшим экспортером автомобилей из КНР, отправив за рубеж более 900 тыс. машин. Это больше, чем у Tesla или BYD», — сказал генсек Китайской ассоциации Цуй Дуншу.

Помимо Chery, в России активизировали продажи Geely, Great Wall и другие бренды. Однако Дуншу отметил, что такой бурный рост вряд ли продолжится, поскольку спрос в значительной степени удовлетворен, а запасы на складах растут.

В целом продажи легковых и коммерческих автомобилей в Китае в 2023 году увеличились до 25,5 млн — это новый рекорд. Рынок восстановился после спада благодаря электрокарам, несмотря на сворачивание субсидий покупателям.

Помимо традиционных двигателей внутреннего сгорания, растет и экспорт электромобилей. К примеру, китайская BYD нарастила зарубежные продажи почти в 5 раз, до 242 тыс. Она планирует активно наращивать присутствие в Европе в 2024 году, предполагает газета.

Китай долгое время был крупнейшим в мире рынком и производственным хабом, но рост обеспечивали иностранные концерны. За последние три года местные бренды вырвались вперед благодаря господдержке электромобилей и гибридов. Теперь КНР добавила к этому титул главного экспортера, обогнав Японию, Германию и Южную Корею, пишет WSJ.