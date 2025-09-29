В прошлом году в мире установили 542 тыс. новых промышленных роботов, 54% (295 тыс.) из них приходится на Китай. Об этом свидетельствуют данные Международной федерации робототехники (IFR).

Там отметили, что в КНР существует большой потенциал для роста этого показателя — в среднем на 10% каждый год до 2028 года.

В отчете федерации отмечается, что общее количество промышленных роботов в 2024-м удвоилось по сравнению с 2015-м, когда их было установлено 254 тыс.

По подсчетам IFR, в прошлом году на Азию приходилось 74% всех роботов, на Европу — 16%, а на Северную и Южную Америку — 9%.

«Индустрия робототехники не застрахована от глобальных макроэкономических условий, но нет никаких признаков того, что общая долгосрочная тенденция роста закончится в ближайшее время», — говорится в отчете.

В IFR прогнозируют, что в этом году установят на 6% больше промышленных роботов (575 тыс.), а в 2028-м этот показатель превысит 700 тыс.