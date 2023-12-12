Известный французский писатель Фредерик Бегбедер взят под стражу, он был задержан в полицейском комиссариате города По (юг Франции). Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, 58-летний писатель был вызван на допрос, после чего было принято решение о его задержании. «Фредерик Бегбедер допрашивается в рамках предварительного расследования», – приводит радиостанция заявление регионального прокурора Родольфа Жарри. По его словам, «дело не связано с наркотиками».

Фредерика Бегбедера задержали из-за поданной против него жалобы об изнасиловании, рассказала радиостанция France Info со ссылкой на источник в полиции.

Девушка подала заявление ещё летом. По её словам, между ней и писателем были сексуальные отношения.

Девушка утверждает, что в первый раз на встрече в отеле у них была интимная связь по обоюдному согласию, но тем же вечером он принудил её к близости же без согласия

Фредерик Бегбедер – французский прозаик, публицист, литературный критик, актер. Среди самых известных его романов – «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «Каникулы в коме», «Любовь живет три года», «Романтический эгоист», «99 франков». В 2009 за книгу «Французский роман» он был удостоен премии «Ренодо», считающейся одной из важнейших литературных наград Франции.