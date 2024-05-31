Обязательное медицинское страхование (ОМС) называют главным достижением социальной медицины республики, и есть немало тех, кто им действительно доволен. Они смогли пройти обследование, сделать необходимые анализы и операции, не заплатив ничего сверх суммы, которую у них вычитают из зарплаты – 2% в месяц. Пенсионеры и безработные не делают никаких отчислений, по крайней мере до конца этого года. Но и недовольных не меньше. Многие по-прежнему обращаются в частные клиники и возмущаются, что страховку платят «за того парня». Так почему они не пользуются услугами ОМС? Кто-то не доверяет качеству сервиса, ведь врачи ежедневно принимают множество пациентов и просто не успевают уделить всем достаточно внимания. Но основная причина – огромные очереди. Сначала приходится долго ждать у регистратуры, чтобы получить номерок, потом – у кабинета врача. У кого-то нет на это времени и терпения. Другие – люди в возрасте и плохо себя чувствующие – не могут это сделать физически.

«Несколько месяцев назад мой ребенок простудился, и мы пошли с ним в поликлинику. Очереди, конечно, дикие. На рентген пришлось ехать в другую поликлинику – во взрослую, так как в детской его не было. Раньше была мысль отвести пожилую маму на обследование по ОМС, но, поняла, что в ее состоянии это не вариант. Пришлось обращаться в частную клинику», – поделилась знакомая.

Причины очередей понятны – многие прописаны в регионах, а по факту живут в Баку. Штат врачей рассчитан на одно количество пациентов, но в реальности их в разы больше. А еще люди приезжают за медуслугами в столицу со всех регионов.

Дозвониться до данной структуры нам не удалось, но она признает факт наличия больших очередей и обещает решить проблему. Так, по заявлению главы TƏBİB Вугара Гурбанова, их очень беспокоят большие очереди к врачам в бакинских госклиниках.

По его словам, причин тому две. Первая – это желание граждан, живущих в регионах, лечиться именно в Баку. У них есть такое право, хотя, по его словам, в подавляющем большинстве региональных больниц созданы хорошие условия, есть современная техника даже для сложных обследований, операций и анализов.

Вторая причина – то, что пациентов нередко направляют на медобследование в столицу. Это все, в свою очередь, приводит к большой загруженности бакинских врачей, увеличению их рабочего дня.

«Мы активно работаем над решением проблемы и уверены, что к концу года данный вопрос будет решен», — сказал В. Гурбанов.

Запись на прием онлайн могла бы улучшить ситуацию. В конце прошлого года в TƏBİB заявили, что некоторые бакинские больницы уже подключены к такой системе, но почему это не было внедрено в самом начале и повсеместно?

По словам врача-терапевта, гепатолога Заура Оруджева, TƏBİB по идее должен был стать ASAN xidmet в медицине.

«Данная структура создавалась, чтобы упростить людям жизнь, но был внедрен только минимум реформ. Что касается очередей, то знаю частные клиники, где оказывают амбулаторные услуги по ОМС. Так вот, там нет никаких очередей благодаря тому, что пациенты приходят по записи в определенное время. По моему мнению, надо было отдать этот сегмент частным страховым компаниям, как это было сделано с обязательным страхованием автомобилей, но, конечно, при государственном контроле. И пациент мог бы сам выбирать клинику. Рынок сам бы регулировал все процессы», – высказал мнение Оруджев.

При этом, он подчеркнул, что ОМС во всем мире нацелено на то, чтобы снизить нагрузку с системы здравоохранения, но, если пациент хочет более вдумчивого, персонализированного подхода, большего количества обследований, для этого ему приходится прибегать к платной медицине.

В свою очередь эксперт в сфере медицины Тамилла Керимова считает, что организовать онлайн -очередь во всех медучреждениях можно было без проблем уже давно, но это почему-то до сих пор не сделано. То, что в поликлиниках толпы людей, связано, по ее словам, с тем, что полностью поломан признак участковости. Сейчас в поликлинику можно обращаться независимо от места проживания и прописки, достаточно иметь при себе только паспорт.

Она также отметила, что если раньше в одной поликлинике можно было получить необходимые услуги, то сейчас ситуация иная: «Узких специалистов направили в одни поликлиники, а семейных врачей – в другие. В итоге людям приходится, пользуясь общественным транспортом, обходить минимум два, а то и три- четыре медучреждения, вместо одного. Например, обращается мать с ребенком в детскую поликлинику. Его осматривает врач и при наличии проблемы направляет к профильному специалисту уже в другую поликлинику. А потом с диагнозом женщине приходится вернуться в ту поликлинику, с которой она начала. Если при этом необходимо по выписанным рецептам приобрести лекарства, то ей нужно ехать еще и в аптеку. Больные вынуждены тратить время и соответствующие дорожные расходы на получение элементарной медицинской помощи».

По ее словам, организацией советского здравоохранения в свое время восхищался весь мир, а эту прекрасную систему разрушили, построив вместо нее хаотичное здравоохранение.

Врач одной из столичных поликлиник на условиях анонимности поделилась своим отношением к ОМС: «У этой системы есть свои положительные стороны – можно пройти дорогое обследование, которое раньше было многим недоступно. Однако очереди и правда большие. Иногда приходится долго ждать, например, чтобы сделать МРТ, так как оборудование есть не во всех клиниках, но так дела обстоят и в других странах. Пациенты не всегда понимают, как работает данная система, и нередко просят назначить им анализы и обследования без показаний, однако врач не может это сделать просто по желанию пациента, ведь за каждое направление он отчитывается перед экспертами TƏBİB и Агентства ОМС. Но есть и другая сторона медали – приходится десять раз подумать, прежде чем дать направление, чтобы его не посчитали лишним».

Посетовала она и на маленький размер бонусов, а также на то, что, если пациент за 21 день совершит несколько визитов к врачу, они ему уже никак не оплачиваются. А еще, по ее словам, если пациент неудовлетворен качеством услуг врача, решает его поменять и пойти через пару дней к другому врачу, то тому за его прием не заплатят, так деньги уже получил предыдущий медик.

«Но и начисляемые бонусы приходят с существенной задержкой –на днях получили только за октябрь и ноябрь. Низкая заработная плата и сложные условия работы приводят к тому, что многие уезжают работать за границу», – поделилась врач.

Напомним, что в прошлом году об оттоке врачей за границу после внедрения ОМС говорил председатель общественного объединения «Врачи Азербайджана» Адалят Рустам, назвав в качестве основной причины низкие премиальные.

Опрошенные нами эксперты единодушны в том, что многие моменты не были достаточно продуманы перед тем, как воплотить их в жизнь, и подходить к вопросам улучшения надо комплексно.