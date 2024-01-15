YouTube начал вторую волну замедления работы сервиса у пользователей, которые не отключают блокировщики рекламы в браузере. Об этом сообщает издание 9To5Google, ссылаясь на жалобы людей на форуме Reddit.

Первая волна замедления работы YouTube прошла еще в конце 2023 года. Новый же этап борьбы сервиса за прибыль от рекламы, судя по всему, затронул значительно больше людей как минимум в США.

Корреспондент 9To5Google убедился, что с включенным блокировщиком рекламы, сайт и плеер работают очень медленно. Особенно долго происходит буферизация видео, превью не работает вовсе, а для перехода в полноэкранный режим требуется перезагрузка страницы.

«Команда YouTube добавила в код сервиса скрипт, который искусственно увеличивает время между сеансами подключения устройства клиента к серверам видеохостинга. От этого возникает эффект схожий с тем, что наблюдал бы пользователь, будь у него медленный интернет», – пишет автор 9To5Google.

Столкнувшись с проблемой, ее можно решить двумя способами. Во-первых, можно подключить платную подписку YouTube Premium. Во-вторых, в настройках блокировщика рекламы в браузере YouTube нужно добавить в «белый» список.