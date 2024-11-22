Победа Дональда Трампа на выборах президента США подняла волну новой цифровой миграции. На этот раз миллионы пользователей X переселяются в соцсеть Bluesky, которая очень похожа на твиттер до его покупки и реформирования Илоном Маском.
За две недели ноября число пользователей Bluesky, которая была запущена в начале 2023 года, увеличилось в два раза и превысило 20 млн.
Как устроена эта соцсеть, кого там можно читать и есть ли шансы у Bluesky стать «убийцей твиттера»?
I’m moving to Canada («Я переезжаю в Канаду») — это выражение давно стало мемом у голосующих за либералов американцев, недовольных избранием консерватора. Теперь, после неожиданной для многих победы Дональда Трампа, на смену канадскому пришел новый мем, шутит издание Wired: I’m going to Bluesky («Я перебираюсь в Bluesky»)
Эта соцсеть (точнее, платформа для микроблоггинга) существует уже почти два года, но прямо сейчас она переживает взрывной рост популярности из-за наплыва новых пользователей, которых Wired (и не только) называет «левыми беженцами из твиттера», подразумевая их политические взгляды.
Бета-версия Bluesky стартовала в начале 2023 года. Еще в сентябре 2024 года у нее было примерно 9 млн пользователей, а уже 20 ноября, спустя две недели после победы Трампа на выборах, их число перевалило за 20 млн, прибавляя примерно по миллиону в день.
Спустя неделю после голосования в американском App Store приложение Bluesky стало №1, и это был не чисто американский тренд: на следующий день оно вышло на первое место и в Британии. А всего за две недели ноября в США число активных пользователей этого мобильного приложения превысило показатели предшествующих 10 месяцев на 519%, в Великобритании рост составил 352%. (bbc.com)