Корпоративные пользователи приостановили внедрение Microsoft Copilot из-за проблем с конфиденциальностью. Об этом сообщает Business Insider (BI).

Согласно источнику, некоторые корпоративные пользователи решили отложить внедрение инструментов Microsoft Copilot, так как были выявлены случаи раскрытия содержания переписок руководителей и документов HR-отделов.

Проблема возникала в результате неправильно настроенного доступа к документам, что делало их доступными для всех. ИИ автоматически использовал доступные ему данные, не учитывая ограничения, установленные на уровне доступа.

В ответ на это Microsoft выпустила ряд инструментов и инструкций для компаний, направленных на выявление и решение проблем. Эти обновления позволяют централизованно управлять разрешениями доступа.

Microsoft Copilot — это интеллектуальный помощник на основе искусственного интеллекта. Он помогает пользователям автоматизировать рутинные задачи, а также анализирует данные, предлагая оптимальные решения, и облегчает взаимодействие с инструментами Microsoft. Сервис также доступен в качестве чат-бота на базе моделей GPT-4 от OpenAI.