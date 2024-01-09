Министра финансов Австрии Магнуса Бруннера лишили водительских прав на четыре недели за превышение скорости на служебном автомобиле: он ехал со скоростью более 130 км/ч при ограничении в 80 км/ч, передает Kurier.

По данным газеты, инцидент произошел в минувшую субботу. Бруннер на служебном BMW 7 ехал на частную встречу. Дорожная полиция остановила министра на автомагистрали долины Рейна (А14) в районе развязки Дорнбирн-Зюд. Министра не проверили на наличие алкоголя в крови, поскольку таких подозрений не возникло.

Как ответили на запрос Kurier в министерстве финансов, Бруннер «сожалеет об инциденте».