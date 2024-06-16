Итоговый документ конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 стран из 92, в частности Израиль, Турция и Грузия, и 4 из 8 международных организаций, принявших участие форуме. Список стран, одобривших документ, опубликовали организаторы встречи.

Среди поддержавших документ стран отсутствуют Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Ливия, Колумбия, Таиланд, Мексика, ЮАР, Ватикан и Армения, а также ООН, ОБСЕ, Организация американских государств и Константинопольская православная церковь..

Вместе с тем, в списке присутствуют Швейцария, Турция, страны Евросоюза и США.

Список стран, поддержавших итоговую декларацию конференции по Украине в Швейцарии:

Основными пунктами вышеуказанного коммюнике являются:

▪️ Украинские атомные электростанции и установки, в том числе Запорожская АЭС, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины. Любая угроза или применение ядерного оружия в контексте этой войны против Украины недопустимы;

▪️ Свободное, полноценное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и бесплатно поставляться заинтересованным третьим странам;

▪️ Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

«Достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами (Украины и РФ). Решено предпринять в будущем конкретные шаги с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», — подчеркивается в итоговом документе.