Формулировки, вошедшие в итоговый документ 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), носят компромиссный характер.

Oб этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«Итоговый документ призывает внести вклад в общемировые усилия по переходу от ископаемого топлива в энергетических системах – причем, что важно, переходу справедливому, упорядоченному и учитывающему разнообразие национальных условий. <…> Окончательные формулировки вряд ли полностью устраивают всех, но это лишь подтверждает компромиссный характер достигнутых договоренностей», — сказал он.