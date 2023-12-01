1 декабря в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов проходит церемония открытия Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата — COP28.

Как сообщает #, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретили главу нашего государства.

Сначала было сделано совместное фото.