Конференцию ООН по климату (COP28) продлили из-за отказа ряда стран подписать итоговое заявление. За ситуацией следит The Guardian.

Более ста стран не согласились с итоговым планом борьбы с изменением климата, который представила страна-председательница саммита ОАЭ. Среди выступивших против – страны Океании, существованию которых изменение климата угрожает буквально, США, Канада, Великобритания, Япония, Австралия и Бразилия.

В частности, ОАЭ предложила восемь вариантов действий, которые страны «могли бы» предпринять для уменьшения выбросов. Один из них – «сокращение потребления и производства ископаемого топлива» для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году. Выбросы парниковых газов при сжигании ископаемого топлива являются основной причиной глобального потепления.

Страны, отказавшиеся подписывать такой план, настаивают на включении в него «поэтапного отказа» от угля, нефти и газа. Это необходимо для удержания глобального потепления в рамках 1,5°C, которые учёные считают критическими для человечества.

Повышение глобальной температуры увеличивает частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары. Из-за стихийных бедствий страдают и умирают люди и животные.

По сведениям агентства Reuters, против включения «поэтапного отказа» в итоговое соглашение выступала группа стран, в том числе Россия, Иран и Ирак.

Также Reuters со ссылкой на источники пишет, что Саудовская Аравия – член группы нефтеэкпортёров ОПЕК, как и ОАЭ – требовала вообще убрать упоминание ископаемого топлива из итогового документа. Кроме того, председатель ОПЕК Хайсам аль-Гайс призвал членов группы отклонить любое соглашение, касающееся ископаемого топлива. С соответствующим письмом аль-Гайса ознакомился Reuters.

Заявление по итогам конференции должно быть одобрено всеми странами-участницами саммита (их около двухсот). После этого страны должны будут принять меры по его реализации на национальном уровне. (svoboda.org)