Делегация Ирана во главе с министром энергетики Али Акбаром Мехрабияном отказалась от участия в конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая проходит в ОАЭ, из-за участия в ней Израиля.

Об этом сообщает # со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Согласно информации, делегация направилась в ОАЭ для участия в конференции в четверг вечером и планировала в рамках своего визита обсудить ситуацию в секторе Газа с лидерами и представителями стран-участниц.

Иранская сторона утверждает, что была уверена в том, что израильская делегация отказалась от присутствия на конференции. Кроме того, Иран считает, что участие израильтян в конференции несло бы для них слишком сильные репутационные риски.

Однако по прилете в Дубай, где проходит COP28, иранскую делегацию проинформировали о том, что президент Израиля и сопровождающая его делегация все же прибыли на конференцию. После этого Исламская Республика отказалась от участия в мероприятии.

В четверг стало известно, что президент Ирана Ибрахим Раиси отказался участвовать в климатической конференции по причине присутствия на ней президента Израиля Ицхака Герцога. Вместо главы кабмина делегацию ИРИ возглавил глава министерства энергетики.