Принят итоговый документ Парламентской встречи, организованной Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов проинформировал о документе. Он отметил, что проект документа Парламентской встречи COP29 подготовлен на основе итоговых документов Парламентских встреч, организованных в рамках COP27 и COP28, а также на основе обсуждений проекта резолюции, принятого на 148-й Ассамблее Межпарламентского союза, и повестки сессий СОР, проведенных в последние годы: «После подготовки первоначальной версии документа мы получили предложения и отзывы из различных стран. В июне мы повторно обсудили проект документа на подготовительном заседании Межпарламентского союза к COP29. Проект был заново разослан нашим коллегам секретариатом Межпарламентского союза. Были представлены новые предложения и идеи. В ходе 149-й сессии Межпарламентского союза мы провели очень продуктивные обсуждения».

Парламентарий подчеркнул, что при подготовке документа была проведена работа по учету всех идей, комментариев и отзывов. «Положения, отраженные в документе, являются лишь рекомендациями, отражающими мнения парламентариев. Надеюсь, что мы смогли представить проект, который полностью или частично отражает позиции всех наших коллег. Вероятно, вы согласитесь, что составить документ, полностью отражающий взгляды каждого члена организации, практически невозможно. Могу лишь сказать, что мы постарались выполнить работу с большой ответственностью и в соответствии с общими целями COP29», — добавил он.