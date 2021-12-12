Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что стратегия НАТО в отношении России в настоящий момент не приносит необходимых результатов. Соответствующее мнение он выразил в воскресенье в интервью британской газете Financial Times.

«Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать», — сказал глава украинского военного ведомства. Он добавил, что подобная стратегия провалилась в 2008 году, когда РФ приняла участие в вооруженном конфликте в Южной Осетии после того, как ФРГ и Франция заблокировали вступление Грузии в НАТО.

В связи с этим Резников назвал ошибочным решение властей Германии отказаться поставлять оружие в Украину. «Они [Германия] продолжают строить газопровод «Северный поток — 2″ и в то же время блокировать поставки нам оборонительных видов вооружений. Это очень несправедливо», — отметил он.