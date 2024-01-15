Нынешний год станет определяющим в судьбе Украины. Такое мнение высказал глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.

«2024 год должен стать переломным моментом. Для Украины это будет год, когда решится судьба страны. Для мира это будет самый великий год для демократии в истории, поскольку почти половина населения мира будет участвовать в выборах», — сказал министр, выступая с речью в особняке Ланкастер-хаус. Трансляция велась на странице Минобороны в X (ранее Twitter).

Шэппс подчеркнул, что Лондон не откажется от поддержки Киева в наступившем году, так как конфликт на Украине является экзистенциальным для Великобритании.

Он также сообщил, что королевство с 2015 года обучило в общей сложности более 60 тыс. украинских военнослужащих. При этом министр подчеркнул, что Великобритания работает над повышением своих оборонных возможностей. В связи с этим он напомнил, что военный бюджет страны на 2024 год впервые в истории превысит £50 млрд ($63 млрд по текущему курсу). Кроме того, министр подтвердил планы по переброске 20 тыс. британских военных на восточный фланг НАТО в феврале для участия в учениях альянса Steadfast Defender.

«Мы находимся на пороге новой эры. [Падение] Берлинской стены — теперь лишь далекое воспоминание. Мы вернулись в исходную точку. Мы переходим от послевоенного мира к предвоенному», — утверждал Шэппс. В связи с этим он призвал страны — члены НАТО увеличить расходы на оборону.