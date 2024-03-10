Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников срочно увеличить и ускорить военную помощь Украине, заявив, что стратегия помощи Украине «по капле» больше не работает для победы над Россией и предотвращения распространения войны в Европе.

«Время откровенно признать, что стратегия помощи Украине по капле больше не работает», — об этом Кулеба заявил во время визита в Литву.

В ходе этого визита министр иностранных дел Украины провел переговоры в пятистороннем формате с министрами иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, Латвии Кришьянисом Кариньшем, Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и Франции Стефаном Сежурне. Ключевой темой переговоров, которые состоялись в развитие недавнего саммита в Париже под председательством Президента Франции Эммануэля Макрона, стали практические шаги по увеличению и ускорению военной поддержки Украины и совместного производства оружия и боеприпасов.

Никто не спорит, что Украина очень нуждается в максимально быстром получении военной техники и боеприпасов в больших объемах. Потому, что ситуация на фронте становится критической. Украинской стороне не хватает не только оружия и боеприпасов, но и людей. Миллионы украинцев призывного возраста, назовем вещи своими именами, сбежали из страны, спасаясь от войны. Я лично знаю тех, кто сбежал по линии церкви, кто нашел иные способы пересечения границы.

Плюс, в СМИ Украины регулярно сообщают о том, что поймана то одна, то другая группа лиц, которая занималась вывозом граждан страны призывного возраста за границу. Стоимость такой «услуги» всегда разная, но обычно это от 10 до 12 тысяч долларов за человека. Многих ловят, но еще больше тех, кто умудряется все же сбежать из Украины, дабы не быть призванным в армию.

А российская сторона, тем временем, заманивает на войну против Украины и зеков, и гастарбайтеров и просто граждан Кубы, а также иных государств мира. Привлекают их высокими зарплатами и прочими заманчивыми предложениями. В этих условиях, даже героические действия ВСУ, которые уничтожают в среднем свыше 1000 российских оккупантов в день, не приводят к дефициту в рядах российской стороны. «Дыры» они латают, увы, успешно.

В Украине же растет недовольство тех, кто уже воют. Соцсети просто завалены роликами, герои которых сетуют на то, что «выведенные за штат» получают просто мизерные выплаты, что государство бросило тех, кто сражался за суверенитет и территориальную целостность Украины. Тут стоит добавить, что Кабинет Министров Украины постановил 28.02.2022 года, что семьи военных, которые воевали с 24.02.2022 года, имеют право получить компенсацию в размере 15 миллионов гривен. Так вот семьи азербайджанцев, погибших в этой войне, а число таковых измеряется десятками, так и не получили эти компенсации.

На фоне того, как государство Украина не выполняет своих обязанностей перед теми, кто погиб и воюет за него, слова Кулебы о «каплях» военной помощи Украине звучат, мягко говоря, неуместно. Особенно они режут слух потому, что были произнесены в Литве. Поясню, почему я так считаю. Несмотря на то, что наибольшее количество оружия Украине передали именно Соединенные Штаты, а речь идет о помощи на сумму в 44 миллиарда долларов, в процентном соотношении США потратили на помощь Украине 0,2% от ВВП страны. В то же время страны Балтии, хотя и являются одними из самых маленьких членов ЕС и НАТО по размерам экономик, оказали наибольшую помощь Украине в процентном соотношении к ВВП: Латвия ~ 0,9% от ВВП страны, Литва ~ 1,0%, Эстония ~ 1,13%. То есть, главе МИД Украины нужно не сетовать на «капли помощи», а безостановочно благодарить страны Балтии за каждый евро, что выделено ими Украине. Особенно, если вспомнить о том, что даже после полномасштабного российского военного вторжения России в Украину, во многих посольствах Украины продолжали покупать новые авто, делать дорогостоящий ремонт. А ведь все эти деньги тоже можно и нужно было послать на помощь ВСУ! Да, кардинально они ничего бы не изменили, но только после того, как ты сам жертвуешь последним, у тебя есть моральное право просить кого-то о помощи. Именно просить, а не требовать, в ультимативной и спекулятивной форме. Тем более, что во всем мире уже прекрасно осведомлены и о шокирующих украинских тратах на телесериалы, единый телемарафон, ремонты дорог, стадионов и всего прочего, в том числе и в регионах, которые находятся в нескольких километрах от зоны боевых действий.

Всем известны и чудовищные масштабы коррупции в Украине. При этом, экс-министр обороны Украины Резников, который был снят с занимаемой должности после скандала с «яйцами по 17 гривен», не только не стал фигурантом уголовного дела, но и ушел с должности под аплодисменты депутатов ВР от моно-большинства из партии «Слуга народа». Рассказ о фактах чудовищной коррупции в Украине может потянуть на серию статей. Но одного, любого факта достаточно, чтобы понять, насколько нелепы заявления главы МИД Украины.

Но он, с такой охотой рассказывающий всему миру, как его покусала собака, из последних сил пытается выслужиться перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Такой вывод напрашивается из сообщения издания «Страна», согласно которому глава украинского государства рассматривает вопрос увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы.

Издание указывает на то, что первоначально планировалось отправить его послом в Лондон, но затем переиграли и на эту позицию определили Валерия Залужного. «К Кулебе очень много вопросов. В частности много претензий по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом. Офис президента в целом недоволен дипломатической службой», — рассказал источник издания «Страна».