Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, в чем он схож с португальским форвардом английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, передает Onze Mondial.

Футболисты вместе выступали за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. На сегодняшний момент Бензема — один из основных фаворитов на престижную награду «Золотой мяч».

«Что у нас общего с Роналду? Трудно ответить на этот вопрос. Я не буду говорить, что у меня есть что-то от него. Возможно, это будет контроль над мячом. Мне всегда нравилось наблюдать за ним. Когда я смотрел на его действия, то старался главным образом концентрироваться на его движении», — заявил французский футболист.