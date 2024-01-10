Бывшие футболисты английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино, а также экс-игрок мадридского «Реала» Карим Бензема намерены покинуть чемпионат Саудовской Аравии, передает Fichajes.ne.

Спортсменов не устраивает влажная погода и низкая посещаемость матчей национального чемпионата.

Сейчас Бензема выступает за «Аль-Иттихад», Фирмино является футболистом «Аль-Ахли», а Хендерсон выступает за «Аль-Иттифак».

После 19 матчей чемпионата Саудовской Аравии лидирует «Аль-Хилаль», набравший 53 очка. Вторым идет «Аль-Наср» (Эр-Рияд), третье место занимает «Аль-Ахли» (Джидда).