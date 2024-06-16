Несмотря на официальные данные о снижении темпов прироста цен, потребительский рынок вновь на волне повышения стоимости наиболее потребляемых продуктов. К празднику Гурбан дорожает мясо, повысились цены на муку и сельхозпродукцию.

Наиболее обсуждаемой темой стало повышение цен на муку. По оценкам экономистов, в июне стоимость главного продукта потребительской корзины поднялась на 2 – 4 маната за пятидесятикилограммовую тару. Производители никак не комментируют подорожание, а по официальным данным прямо сейчас цены на мешок муки в опте варьируют в пределах 27,4 — 29 манатов. В прошлом месяце цена составляла 24,6-26,7 маната. Наиболее низкие цены по рынку у производителя ООО Dəvəçi-Taxıl, а самый высокий ценник предлагает СП Azeri-Arapoğlu U.S.və T.LTD и ООО Nural.

Причины подорожания в местном информационном пространстве сводятся к повышению цен на российскую пшеницу. Как отмечает специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов, местный рынок зависит от импорта российской пшеницы, и поэтому подорожание злака у соседей повлияло на средний ценник муки в республике.

«Судя по прогнозам, урожаи зерновых в РФ в этом сельскохозяйственном году будут ниже прошлогодних, — комментирует он. –Российские эксперты и официальные представители правительства соседней страны уже снижают прогнозы по производству пшеницы в этом году. На юге России, где производится более 40 процентов всего получаемого злака, установилась засушливая погода. Аналитические центры РФ прогнозируют снижение урожая зерновых и зернобобовых в Краснодарском крае. И на это есть основания, поскольку весной в южных регионах, особенно на Кубани выпало очень мало осадков. На этом фоне понизил ожидания по производству зерновых и Минсельхоз России – там полагают, что сбор зерна может понизиться до 132 млн т с прошлогодних 144,9 млн т».

Иного мнения экономист Пярвиз Гейдаров. По его убеждению, цены на муку в сезон урожаев должны понижаться.

«Цены на муку не могут подниматься в сезон урожаев, — делится он. – Мука должна дешеветь, ведь на понижение сейчас играет целый ряд причинно-следственных обстоятельств. И потом, как получилось, что в разгар войны на востоке Европы и острого зернового кризиса, проблем с поставками пшеницы в Азербайджане не было, а сейчас нас пытаются убедить, что муки не хватает и поэтому растут цены? На самом деле цены на хлеб и муку регулируются государством, на это ежегодно расходуются бюджетные средства. В мире тоже нет какого-то ажиотажа по части поставок зерна и муки. Хоть сейчас и ожидается некоторое снижение производства пшеницы в России, оно будет не таким существенным». По оценкам экономиста, текущее повышение имеет спекулятивный характер.

Дорожает не только хлеб, но и мясо. В преддверии Гурбан Байрамы стоимость ягнятины поднялась выше 20 манатов, говорит экономист Акиф Насирли. По его уточнению, разница в цене на продукт объясняется тем, что под видом ягнятины продают мясо старых животных. О том, что стоимость килограмма жертвенного скота поднялась выше 20 манатов, говорят и торговцы. По их свидетельству, цены на баранину продолжат расти, а к празднику ягнятина будет стоить не менее 21 манатов. Говоря о причинах подорожания, лавочники ссылаются на повышение цен у фермерских хозяйств. По сравнению с предыдущим годом столичные торговцы покупают скот дороже, поскольку мелкорогатого скота в регионах страны становится с каждым годом все меньше.

Ценовая ситуация на рынках столицы оставляет желать лучшего. Вслед за некоторым спадом, цены на черешню поднялись до 5 – 6 манатов за килограмм. По-прежнему высокий ценник на абрикосах, персиках, клубнике. По словам покупателей, с городских базаров практически исчезли огурцы – вместо них продают «йерпенек». Несмотря на относительно низкие цены, овощ расходится плохо и часто портится на прилавках. С наступлением лета подешевели томаты — килограмм зиринских овощей стоит 1,5 – 2 маната, розовые предлагают за манат – полтора. На рынках подешевели зеленая фасоль, лук, картофель, баклажаны и болгарский перец. По сложившейся уже традиции, вслед за падением цен на томаты и зеленую фасоль резко поднимается ценник на яйцах. В июне по сравнению с маем столовые яйца подорожали с 6 до 15 гяпик.

По мнению экономистов, жители республики не ощущают анонсируемого официальной статистикой понижения инфляции.