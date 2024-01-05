Под занавес уходящего года цены снова пошли в рост. По некоторым оценкам, праздничная корзина наших граждан подорожала на уровне заявленной в стране продовольственной инфляции.

По подсчетам Государственного комитета статистики, цены на еду росли в этом году относительно более сильно. В январе-ноябре минувшего года индекс потребительских цен в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,4 %, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям – 110,4%, по непродовольственным товарам – 108,9%, и по оказанным населению платным услугам – 108,6%. В ноябре индекс потребительских цен составил 99,8% по сравнению с октябрем и 102,6% по сравнению с ноябрем прошлого года, говорится в отчетности Госкомстата.

Отсюда видно, что именно продовольствие дорожало сильнее всей остальной условной потребительской корзины и это обстоятельство отчетливо проявилось в ценах на праздничный ассортимент наших столов. Как отмечает глава неправительственной организации Союз свободных потребителей Эюб Гусейнов, несмотря на устойчивый рост цен, наблюдавшийся на протяжении всего прошедшего года, в декабре цены снова пошли в рост. Праздничное меню на одного человека подросло до 250 манатов. Защитник потребительских прав считает, что этот процесс в целом естественный: спрос на местном рынке растет в преддверии праздника, поэтому бизнес повышает свой прайс, пытаясь увеличить свои прибыли. «Правда, повышенные однажды цены у нас обычно не понижаются», — констатирует он.

Впрочем, иные местные аналитики готовы поспорить с утверждением, что именно высокий праздничный спрос поднимает стоимость условной потребительской корзины населения. Например, по словам экономиста Акифа Насирли, свободный рынок отличается от монополизированного тем, что цены на пике спроса в первом случае могут падать. «Ведь бизнес пытается добиться преимуществ над конкурентами и делает это путем понижения цен. Если же речь заходит только о повышении, природа этого тоже понятна. Если нет конкуренции, монополизировавшие рынок деловые круги озадачены только высокой прибылью. Поэтому цены у нас растут круглый год и поднимаются на волне растущего праздничного спроса».

Как уже говорилось, в декабре потребительский рынок накрыла новая волна цен. При этом главным образом дорожали продукты питания, особенно фруктово-овощной ассортимент наших прилавков. Покупатели отмечают, что столичные рынки перед новогодними праздниками не только подорожали, но и заметно оскудели. Прежнего праздничного оживления не было. Население может себе позволить по относительно невысоким ценам лишь ограниченный сезонный ассортимент продукции – капусту (0,50 AZN), морковь (0,50 – 1 AZN), яблоки (0,80 — 2 AZN).

Хурма постепенно уходит с прилавков, хоть цены и держатся в диапазоне 1 – 2 AZN. Мандарины продаются за 1,5 — 2 AZN, а предложение солнечных плодов не отличается прежним сезонным изобилием. В отличие от предыдущих лет, рынки остались без местного картофеля. Цены на импортный держатся в пределах 1 маната. Покупатели утверждают, что качество завозного картофеля отставляет желать лучшего.

Цены на тепличные овощи впечатляют. Огурцы на рынках стоят не дешевле 4,5 манат, а местами ценник поднимался до 12 — 15 AZN. Томаты предлагают в разы дешевле – за килограмм газахских розовых помидоров просят 2 маната, но можно найти и за полтора. Стабильно высокие цены на виноград (4- -5 AZN), груши (3 -5 AZN). К новогодним праздникам подорожала на бакинских рынках рыба, зато цены на мясо оставались стабильно высокими. Незначительно подорожала курятина – килограмм цыплят-бройлеров поднялся с 5-ти до 5,50 AZN.

В такой ситуации местные профильные ведомства ожидают однозначной инфляции в истекшем году. Например, судя по отчетности Центрального банка, понизившего свою учетную ставку в декабре, такому решению предшествовала «стабилизация инфляционных ожиданий», а также «наличие фактической и прогнозируемой инфляции в целевом коридоре 4±2 %».

«Спустя два года после значительного роста, инфляция понизилась до однозначного уровня, однако темпы прироста цен все еще далеки от идеала, — говорит А. Насирли. — Не следует забывать, что наряду с прогнозом правительства по росту ВВП, прогноз по инфляции в 2023 году не оправдался. В начале года правительство заявило, что инфляция в Азербайджане составит 6,9%. Целевой диапазон ЦБ — 2-6%. Однако инфляция пока еще остается выше нормы». Цены на продукты продолжат расти в новом году, уверены в экспертных кругах.