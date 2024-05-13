В условиях стремительного подорожания жилплощади в столичных многоквартирных домах потребительский спрос смещается в сторону малогабаритных квартир. По экспертным данным, особым интересом у потенциальных клиентов в последнее время пользуются однокомнатные квартиры.

Соответственно, выраженное повышение наблюдается теперь уже в сегменте небольших городских апартаментов. Растущий спрос подстегивает цены на городские «однушки», а население в поисках бюджетного предложения подгоняет прайс в этой части рынка, невольно способствуя новой волне подорожания.

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев объясняет растущий интерес населения к малогабаритному предложению высокими ценами на недвижимость. Стоимость квадрата в многоквартирных домах главного города страны настолько выросла за последние годы, что просторные апартаменты уже недоступны среднему покупателю. Другой опосредованной причиной подорожания стала активизация ипотечного кредитования. Цены на квадратные метры в Баку растут так быстро, что купить квартиру своими силами может далеко не каждый. И тогда на помощь приходят различные кредитные предложения от банков и даже самих застройщиков.

Особенно популярны у покупателей льготные займы по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ). В фонде утверждают, что уполномоченные банки предлагают ипотечные кредиты гражданам по более низким процентным ставкам, и поэтому в корне растущего интереса к ипотеке – выгодные условия этой структуры. Поэтому зимнее затишье на рынке бакинских квартир эксперты объясняют уменьшением долгосрочных кредитов на покупку жилья, а весенний всплеск – оживлением ипотеки.

Исполнительный директор Ассоциации риелторов Эльнур Азадов считает ипотеку стимулом спроса на рынке жилья. По его уточнению, цены на жилье, особенно в Баку, растут, и в результате потенциальные покупатели уже не могут обойтись собственными силами. Поэтому активация ипотечного кредитования внесла свою лепту в нарастающее оживление. По той же причине спросом на столичном рынке недвижимости пользуются небольшие апартаменты – более габаритное жилье массе покупателей не по карману.

Котировки жилья стабильно растут еще и по причине ощутимого дефицита новых квартир на этом рынке, считает Э. Азадов, а спрос не поспевает за желающими обрести свой кров или выгодно вложиться в городские апартаменты. Ведь недвижимость – еще и выгодная инвестиция. Ее можно сдать в аренду или продать с прибылью. Самая большая доходность при таком инвестировании оказалась в крупных городах, особенно в столице. Поэтому цены в Баку растут как на дрожжах, а покупка городских апартаментов воспринимается не просто как крыша над головой, но и как способ сохранить и заработать дополнительные средства.

Действительно, после непродолжительного застоя, городские квартиры накрыло новой волной цен в марте. По мнению аналитиков, такое было ожидаемо, поскольку рынок в начале года находится в ожидании оживления ипотечного кредитования. В результате жилая недвижимость снова принялась дорожать. По данным Центра экономического и социального развития (CESD), цены на недвижимость в республике стабильно росли в марте – апреле. Мониторинги этой структуры показывают, что в феврале и марте наблюдалось повышение спроса не только на многоквартирные дома в столице, но и частный жилищный фонд. В результате. отмечают аналитики центра, дворовые дома и земельные участки под строительство подросли в цене еще на 1,4 процента.

В отличие от независимых экспертов, в структуре полагают, что спрос на многоэтажные жилые здания и нежилые территории не изменился. Рост цен на квартиры в жилых домах за месяц составил 0,9 процентов, а в секторе нежилых помещений средний прайс увеличился 1,3 процента. При этом цены на рынке аренды не изменились. В то же время общая стоимость производства строительных материалов в январе — марте составила 274,6 млн манатов, увеличившись на 34,4 процента по сравнению с теми же месяцами прошлого года.