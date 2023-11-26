Долгосрочные кредиты на покупку жилья, выдаваемые Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом (АИКГФ), увеличились в денежном выражении к прошлому году. По сводкам Центробанка, профильная структура выдала за истекшие месяцы в виде ипотечных кредитов на 17,2 процента больше средств, чем за те же месяцы прошлого года.

Судя по последним данным Центрального банка, активность АИКГФ на рынке жилья в истекающем году была выше прошлогодней. За январь – октябрь профильный фонд выдал кредитов на 415,8 млн манатов, а это на 17,2% больше, чем за отчетные месяцы прошлого года. При этом сумма рефинансированных фондом кредитов увеличилась на 23,8% и составила 396,4 млн манатов. Выросли и средства, привлекаемые фондом для выпуска облигаций – в этом направлении регулятор анонсирует 16,4-процентое увеличение. На эти цели за десять месяцев АИКГФ привлек 320 млн манатов. Одновременно на 8 процентов – до 87, 6 млн манатов уменьшилось бюджетное финансирование структуры.

Рост в этой области можно объяснить не только повышающимся интересом населения к инвестированию в дорожающие квадратные метры, но и непосредственно повышением цен на недвижимость в столице. Именно на Баку приходится львиная доля кредитования по линии этого фонда. Например, по данным на первое полугодие, 75 процентов всех выданных АИКГФ кредитов. Далее в этом рейтинге идут Сумгайыт, Хырдалан и другие города республики. Больше всего на кредиты ипотечного фонда люди берут небольшие по площади квартиры в многоквартирных зданиях столицы.

Ведь, как отмечается в отчетности самой структуры, за первое полугодие на покупку квартир в сегменте многоэтажной жилой недвижимости пришлось 93 процента кредитования. Лишь 7 процентов ипотечных кредитов выдаются на покупку частных домов. При этом 34,04% ипотечных кредитов оформляется на покупку жилья площадью 41-60 кв.м., 29,35% — 61-80 кв.м., 15% — 81-100 кв.м., остальное – др. площади.

Из статистики видно, что регионы страны по-прежнему остаются в аутсайдерах кредитования по линии ипотечного фонда. Однако в самой структуре заявляют о приоритетах регионального финансирования. О том, что ипотечное кредитование в регионах страны станет одной из ключевых задач профильного фонда, сообщил в беседе с # директор АИКГФ Ильхам Келешов. В фонде уверены, что жители регионов находятся в более выигрышном положении по сравнению со столичными ипотечниками, поскольку условия банков при подсчете доходов жителей нашей глубинки более лояльные. Банки при оформлении ипотеки подсчитывают доходы семьи к прожиточному минимуму.

«Подсчет расходов семей определяется по прожиточному минимуму, но в регионах — с учетом лишь 50% этой суммы», — сообщил директор структуры. На регионы, отмечает он, приходится 22 процента всех ипотечных кредитов АИКГФ.

Судя по всему, расчет фонда на регионы строится с учетом того, что цены на жилье там ниже, а условия по ипотеке мягче. Если средний размер ежемесячного взноса по ипотеке в Баку составляет сегодня 590 манатов, в регионах усредненная выплата вдвое ниже и не превышает 362 манатов. Значит ли это, что жители районных центров и сел примутся оформлять кредиты для покупки жилья? Отвечая на этот вопрос, местные специалисты не склонны к излишнему оптимизму, хоть и признают, что жилье в регионах дешевле столичного, а условия ипотечного кредитования на порядок лояльнее.

По мнению исполнительного директора Ассоциации риелторов Азербайджана, все это действительно так. На региональных ипотечников могут приходиться заявленные объемы кредитного портфеля ипотечного фонда благодаря более низким ценам на недвижимость, полагает эксперт. Однако же есть и сложности в оформлении ипотеки – это неофициальные доходы, связанные со спецификой заработков на селе, и сложная, по сравнению с крупными городами, ситуация с оформлением права собственности на частные дворовые дома. Сказывается и небольшое количество многоэтажного жилищного фонда, и особенности застройки на селе. Население строится самостоятельно: приобретая земельные участки, семьи постепенно, по мере поступления доходов, возводят жилье.

Рост ипотечных кредитов вызван обелением экономики и доходов населения, считает Э. Азадов. «Доходы населения постепенно легализуются, а это увеличивает количество потенциальных клиентов, которые могут обращаться в банки за покупкой квадратных метров. Поэтому все больше людей в нашей стране может рассчитывать на получение долгосрочного кредита в банке, а это в свою очередь открывает дополнительные возможности для реализации жилищных потребностей азербайджанцев», — поясняет он.