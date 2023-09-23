Затяжной COVID-19 может вызвать долгосрочные повреждения органов. Такой вывод сделали британские ученые, которые опубликовали свое исследование в журнале Lancet.

В исследовании участвовали 259 пациентов. После госпитализации с COVID-19 у пациентов был более высокий риск патологических изменений в двух или более органах, чем у контрольной группы, отмечают ученые.

Ранее команда ученых из американской медицинской компании Kaiser Permanente выяснила, что заболеваемость диабетом среди молодежи и подростков выросла за период пандемии COVID-19. Диабет первого и второго типа стали чаще диагностировать в возрасте 10-19 лет.

Чтобы узнать, действительно ли повысилась заболеваемость, ученые проанализировали медицинские карты калифорнийцев, наблюдающихся в частных медицинских клиниках Kaiser Permanente.