Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что страны Европы должны будут построить терминалы для получения сжиженного природного газа (СПГ), а также подписать долгосрочные контракты на его покупку. Об этом он сообщил на слушаниях по европейской энергетической безопасности в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, передает ТАСС.

Как рассказал советник, США и Евросоюз намерены «незамедлительно» увеличить объемы поступающего газа в Европу.

«Мы в США взяли на себя обязательство попытаться увеличить [объемы поставок СПГ] на 15 млрд кубометров в этом году. Это не просто СПГ из США, а использование США наших дипломатических усилий и творческого подхода для обеспечения поставок этого газа по трубопроводам и [с помощью] СПГ со всего мира», — отметил дипломат.

По словам Хокстина, Вашингтон и Брюссель хотят увеличить поставки СПГ из США в Европу на 50 млрд кубометров к концу этого десятилетия.

При этом он подчеркнул, что для этого европейские страны должны предпринять собственные шаги, а именно построить инфраструктуру и подписать долгосрочные контракты.

Он также добавил, что Германия уже объявила о строительстве терминалов для СПГ.