Европа за летний сезон установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ), поставки которого в регион превысили 76,5 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Предыдущий рекорд импорта СПГ для периода апреля — октября был зафиксирован в 2023 году — 76,3 млрд куб. м. На текущий момент страны Евросоюза закупили уже 76,6 млрд куб. м СПГ, и этот показатель только продолжит расти.

В целом с начала года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остаются на рекордном уровне и уже превышают 110 млрд куб. м.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что импорт СПГ Европой в I полугодии достиг исторического максимума и может сохранить рекордные темпы по итогам всего 2025 года.