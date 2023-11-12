США впервые напрямую нацелены на способность России экспортировать сжиженный природный газ, и этот шаг может вызвать сбои на мировых энергетических рынках, пишет Financial Times.

Отмечается, что европейские страны продолжали импортировать российский СПГ даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину и до недавнего времени США стремились избегать нарушения поставок, чтобы не усиливать давление на союзников.

Однако в начале ноября Госдепартамент США объявил о санкциях в отношении нового российского проекта «Арктик СПГ 2», по сути, блокируя странам Европы и Азии возможность покупать газ этого проекта после начала добычи в следующем году. Отмечается, что это первый случай, когда санкции США напрямую затронули поставки СПГ.

Ожидалось, что в рамках проекта начнутся поставки СПГ на международный рынок в первом квартале 2024 года. Аналитики рынка утверждают, что эти объемы могли бы частично облегчить напряженность на мировом рынке СПГ, вызванную возросшим спросом в Европе.

В то же время санкции США фактически заблокируют этот проект для западных покупателей.