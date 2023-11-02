Власти Турции ужесточили правила сдачи жилья в аренду туристам.

Согласно постановлению правительства, при сдаче жилья на срок до 100 дней арендодатель теперь должен получить согласие всех собственников в здании и специальную лицензию турецкого Министерства культуры и туризма. Сделать это нужно до заключения договоров с гостями.

На входе в арендуемое помещение нужно будет вывесить специальную табличку о том, что объект сдается туристам. Размер комиссии за получение лицензии и вывески определит министерство.

За сдачу жилья в аренду без лицензии предусмотрен административный штраф в размере 100 000 турецких лир (около 6 000 манатов — ред.) за каждое помещение. После получения штрафа владелец должен оформить лицензию в течение 15 дней, в противном случае он будет оштрафован еще на 500 000 лир (30 000 манатов — ред.), а еще через 15 дней — на 1 млн лир (60 000 манатов — ред.).

Постановление также запрещает сдавать жилье в субаренду. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 100 000 лир (6 000 манатов — ред.). Столько же обяжут заплатить и арендодателей, которые не вывесят табличку у входа.

Для сдачи туристам жилья в долгосрочную аренду (на срок более 100 дней) владельцам также будет необходимо получить лицензию. А при заключении более четырех контрактов на аренду за год с даты первого договора собственнику будет грозить штраф в размере 1 млн лир (60 000 манатов — ред.).

Обсуждения меры проходили на фоне резкого роста в стране цен на жилье и арендной платы, вызванного всплеском потребительской инфляции после цикла снижения ставок Центробанком в 2021 и 2022 годах. В Турции также существенно выросло число судебных споров между собственниками жилья и арендаторами после того, как власти запретили повышать арендную плату больше чем на 25% за год. В связи с этим домовладельцы, желающие избежать разбирательств, стали все чаще прибегать к посуточной и краткосрочной аренде через Airbnb и другие платформы.