Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ужесточили возможности открытия банковских счетов для российских компаний из-за повышенного внимания надзорных органов и давления стран Запада. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на результаты опроса локальных предпринимателей.

«ОАЭ ужесточают контроль над российскими фирмами на фоне давления со стороны США», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, США усилили надзор за арабскими банками с целью борьбы с обходом антироссийских санкций.

В статье уточняется, что эмиратские Эмиратов также ужесточили контроль за денежными переводами средств в Россию, в результате чего увеличилась продолжительность подобных операций. А некоторые банки теперь просят больше подтверждающих документов, а порой даже блокируют средства или требуют обоснований денежного перевода.