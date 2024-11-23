Кредитные организации Объединенных Арабских Эмиратов прекратили обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком, передает корреспондент ТАСС.

При попытке воспользоваться картой банкоматы эмиратских кредитных организаций выводят на экран уведомление о технической ошибке. В тексте уведомления говорится, что карта не активна или заблокирована. Пользователям также предлагается связаться со службой поддержки своего банка.

Карты Газпромбанка платежной системы UnionPay перестали обслуживать как частные эмиратские банки, так и государственные кредитные организации, в том числе Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank и Abu Dhabi Islamic Bank. Прежде держатели таких банковских карт могли снимать наличные в большинстве крупных банков страны, за исключением First Abu Dhabi Bank и Mashreq.

Газпромбанк заверил клиентов, что его банковские карты, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России. При этом кредитная организация уведомила клиентов, что фиксирует трудности в работе карт UnionPay за рубежом, и посоветовала в ближайшее время снять наличные.