Не очень хорошо идут дела у российского руководства. То Киев берут за три дня, то оказывается, что вообще не планировали штурмовать украинскую столицу. Вообще, если принимать все сказанное Путиным за чистую монету, то возникает впечатление, будто читаешь Оруэлла.

Сначала отказывают Украине в самом существовании, а потом соглашаются на ее существование, но требуют значительную часть ее территории, невступление в НАТО и нейтральный статус. Конечно, в российском понимании.

Обо всем этом российский президент сказал на совещании в российском МИД. «У военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил и ни домысливал, не было». По его словам, это была «операция по принуждению украинского режима» к миру и переговорам.

Интересно получается. Штурмовать украинскую столицу не собирались, а парадные мундиры везли с собой, чтобы пройти парадным маршем по главной улице Киева Крещатике. Хотели захватить пригороды Киева и даже попытались появиться на некоторых его улицах. И это никакой не штурм, так прогулка с артиллерией и танками. Получили увесистую оплеуху и теперь разглагольствуют, что и не собирались.

Именно о таких сказал французский писатель и философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень. «Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого».

И еще одно очень важное условие, высказанное Путиным. Он хочет, чтобы санкции против России были отменены. Странно, но еще совсем недавно он утверждал, что именно такие ограничения очень полезны российской экономике и финансам. И вдруг такой пассаж.

В общем допринуждал Украину к миру и теперь заныл о переговорах. В общем как в басне Ивана Крылова, когда «Волк ночью, думая залезть в овчарню, Попал на псарню». И теперь, когда захватническим планам пришел конец, начал предлагать мир. И получил вполне предсказуемый ответ: «С волками иначе не делать мировой, Как снявши шкуру с них долой».

Стоит российскому президенту перед агрессией против соседей читать на сон грядущий классиков русской литературы. Для него очень полезное занятие.

Мы не будем углубляться в словесные упражнения Путина на тему мира и переговоров. Тем более, что в Киеве и Брюсселе уже ему ответили.

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире итальянского Sky TG24 заявил, что «Ультиматум Путина — это новый нацизм. Ему не следует доверять». По его словам, Путин не прекратит свое военное наступление, даже если его требования о прекращении огня будут выполнены.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что «Это не мирное предложение. Это демонстрация еще большей агрессивности, оно свидетельствует, что цель России — контролировать Украину. Это и было целью России с самого начала этой войны, это пародия на международное право».

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Путин «не вправе» ставить Украине условия для мира. Он также призвал союзников США нарастить поддержку Киева, поскольку конфликт вступил «в ключевую стадию».

Теперь рассмотрим одну очень важную причину, из-за которой мы услышали нытье Путина о мире.

Заявления Путина прозвучали спустя два дня после того, как США радикально расширили финансовые санкции против России. В «черные списки» американского Министерства финансов была включена Московская валютная биржа (ММВБ) и ее ключевые расчетные структуры — Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Здесь нужно отметить, что НКЦ берет на себя риски по сделкам и выступает посредником между сторонами: продавцом для каждого покупателя и покупателем для каждого продавца. Клиринг (англ. clearing — очистка, прояснение) — это система безналичных расчетов, которые проводятся путем взаимозачета требований и обязательств. Клиринговые расчеты часто бывают многосторонними, так как между банками идут тысячи переводов. Клиринг сильно упрощает расчеты и сокращает время на проведение операций. Исторически именно британские банки в начале XIX века объединились для проведения клиринговых операций.

НРД работает на рынке ценных бумаг и предоставляет расчетно-кассовое обслуживание, регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий) и т.д.

При этом НКЦ наряду с самой биржей непосредственно участвует во всей инфраструктуре торгов и является важной ее частью. Санкции против центра приводят к хаосу на валютном рынке. Для выхода из него потребуется разработка специального механизма и ряда мер для формирования, насколько возможно, стройной системы валютных операций с несанкционными валютами.

В результате биржа была вынуждена остановить торги долларом и евро, поставив точку в продолжавшейся с 1992 года истории свободных биржевых операций с ключевыми мировыми валютами. Остановлены торги и гонконгским долларом, а это уже удар по так называемому параллельному импорту, а фактически контрабанде, оплата которой производилась именно через банки Гонконга.

Торги на валютной бирже являлись рыночным индикатором курса, например, доллара или евро и на основе этих показателей Центральный банк (ЦБ) России устанавливал свой курс.

Отметим, что торги валютой осуществлялись по большей части, более 60%, на ММВБ, но не только. В определенных объемах банки также торговали иностранными деньгами. Просто на ММВБ и в ее подразделениях относительно легко и прозрачно проходили сделки, и особенно это было удобно при оборотах в десятки, а иногда и в сотни миллионов недружественной валюты. Теперь этот механизм сломан и как отмечал ряд российских экспертов и финансовых аналитиков, страна в этой категории оказалась отброшена в 1995 год.

Формально ММВБ свою деятельность не прекращает. Она может торговать дружественными валютами, в частности, юанем. Но и здесь не все просто.

В результате санкций началась паника. Торги долларом и евро прекратились, на курс, установленный ЦБ, мало кто обращал внимание и он, особенно на наличном рынке, взлетел местами до 200 рублей за доллар. Оно и понятно, банки спешили воспользоваться моментом, чтобы заработать на панике. Знающие люди прекрасно понимали, что неизбежен отскок, и он произошел до 105-120 рублей за доллар. Однако неприятности на этом не закончились.

По русской пословице: грянул гром, и мужик начал креститься. Несмотря на оптимистические заверения финансовых чиновников ЦБ оказался не готовым к санкциям против ММВБ. Точно также, как к замораживанию российских средств в западных банках.

Несмотря на пропаганду скреп и во всем виноваты англосаксы, граждане России предпочитают и даже любят доллары и евро гораздо больше, чем Путина и китайский юань. Им столько раз рассказывали, что недружественная валюта никудышная, а вот рубль вкупе с юанем доминируют в мире. Ходил такой анекдот. Z-патриот видит объявление на банке: «Долларов нет» и облегченно вздыхает: наконец-то Америка грохнулась.

И как только из-за океана и Ла-Манша прозвучали грозные окрики, так граждане толпой, в том числе и патриоты всех видов и мастей бросились покупать на последние рубли именно доллары и евро. Далее последовал обвал фондовых индексов и отток банковских вкладов.

Тем не менее, не следует ожидать обвального падения курса рубля. Как отметил в газете The Moscow Times директор по инвестициям АО «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой, «Новый пакет санкций усугубит давление на импорт в Россию, что приведет к расширению профицита экспортной валютной выручки. Это может даже укрепить рубль, поскольку из-за санкций отток капитала и отток валюты на покупку зарубежных товаров могут оставаться «подавленными» на несколько недель или даже месяцев».

И тут же предупреждает, что «Важно следить за реакцией «дружественных» банков на возросшую угрозу вторичных санкций, что может повлиять на доступность торгов дружественной валютой или даже взаимные операции в рублях». С юанем уже проблемы, так как российские отделения китайских банков прекратили операции с ним и рублем.

По мнению Яниса Клюге, научного сотрудника Германского института проблем международной безопасности, «Долгосрочно новые американские санкции уменьшат прозрачность российской экономики и сделают дороже внешнеторговые сделки».

В то время как все внимание привлечено к санкциям против ММВБ следует отметить удар по российскому сжиженному газу. Под ограничения попали «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-3», «Газпром инвест», «Мурманский СПГ», «Русгаздобыча», холдинг «Синара — транспортные машины», «Эльга» и «Эльгауголь», «Русгаздобыча», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат. Санкции также введены против движения детей и молодежи «Движение первых».

И еще. США ввели санкции против РНПК (Российская национальная перестраховочная компания) и СОГАЗ (Страховое общество газовой промышленности — крупнейшего секторального страховщика). К этим санкциям неожиданно присоединилась Великобритания, добавив в список ИНГОССТРАХ, который обеспечивает покрытие рисков при перевозке российской нефти. Поэтому вслед за ударом по валютному рынку России, следует ожидать больших и неприятных последствий для российского энергетического сектора.

Судя по нервной реакции высших российских чиновников, они опасаются, что только что введенные санкции совсем не последние и за ними последуют другие не менее объемные и тяжелые. Запад нашел ряд болевых точек, в первую очередь в банковской и финансовой сферах, которые могут привести к существенному уменьшению потенциала российского военного комплекса.

В свете сказанного перспективы у Москвы неутешительные. Только что введенные и последующие за ними санкции проявят себя в полном объеме осенью. Вот тогда Киев и его западные союзники начнут решать в каком виде и по каким вопросам начинать переговоры с Кремлем.

Только все будет не на условиях Путина, а на совсем других. Он это понимает и поэтому мы слышим его нытье. К осени оно станет еще более громким.

Россия получила нокдаун. Она его как-то переживет. Однако может последовать и нокаут. В том числе санкционный. И что тогда?