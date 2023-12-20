США внесли в санкционный список по Ирану и нераспространению оружия массового уничтожения 4 физических лица и 10 организаций. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Как сообщается в документе, в список включены три гражданина Ирана и один гражданин Индонезии. Кроме того, в перечень внесены четыре иранские компании, четыре организации, зарегистрированные в Малайзии, а также одна фирма, зарегистрированная в Гонконге, и одна — в Индонезии.

В заявлении Министерства финансов США подчеркивается, что санкции вводятся против лиц и организаций, связанных с поставками произведенных в США и других странах деталей, используемых для производства в Иране беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В документе утверждается, что производство и поставка Ираном беспилотников «террористическим прокси-силам на Ближнем Востоке, а также России способствует усилению напряженности, затягиванию конфликтов и подрывает стабильность».

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в свою очередь отметил, что обновление санкционного списка связано с производством Ираном БПЛА, якобы применяемых РФ на Украине. Как следует из распространенного пресс-службой Госдепа заявления Миллера, США «будут использовать все доступные средства, чтобы выявить и нарушить разработку и производство Ираном БПЛА, что дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке и может служить затягиванию» конфликта на Украине.