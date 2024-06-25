Министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении Ирана, включив в них 4 физических и 44 юридических лица.

Как передает #, это следует из обновленных списков, опубликованных ведомством.

Согласно списку, рестрикции коснулись граждан Ирана, а также компаний, зарегистрированных в Иране, ОАЭ, Китае, Турции, на Маршалловых островах.

Как пояснили в ведомстве, лица, попавшие в списки, предположительно связаны с «теневой банковской сетью», которую, по версии властей США, используют Минобороны и поддержки вооруженных сил Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) для получения доступа к международной финансовой системе.

Ведомство утверждает, что эта сеть «позволяет скрывать доходы, получаемые за рубежом», которые в дальнейшем могут быть использованы «для разработки передовых систем вооружения, таких как беспилотные летательные аппараты».