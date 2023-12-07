Минфин США внес в санкционные списки по борьбе с терроризмом и киберпреступностью шесть физических и девять юрлиц, в числе которых двое россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению минфина США, Вашингтон ввел санкции против граждан Йемена, Ливана и Сирии, а также ливанца, у которого, по версии ведомства, есть гражданство России, Сирии и Турции. Рестрикции были введены в отношении российской компании ООО «Русстрой-СК», а также фирм, зарегистрированных в Великобритании, Йемене, Ливане, ОАЭ и Турции.

В числе физлиц с российским гражданством оказались Андрей Коринц и Руслан Перетятько.