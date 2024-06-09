Разве не обладание ядерным оружием придало смелость Владимиру Путину и сподвигло его направить угрозу через своего замминистра иностранных дел Сергея Рябкова блоку НАТО «собирать манатки» и отправляться на рубежи 1997 года в начале января 2022 года, за чем и последовало планируемое как «трехдневный блицкриг» полномасштабное вторжение в Украину?

С намерениями после падения неугодного авторитарному Кремлю демократического «киевского режима» двинуться дальше на Молдову, Прибалтику, Восточную Европу, а дальше – как получится, ровно согласно выдвинутому МИД России 17 декабря 2021 года ультиматуму к НАТО об отказе от дальнейшего расширения на восток и от принятия Украины в свои ряды.

И только благодаря героическому украинскому народу, его самоотверженности и воле к свободе более чем двухсоттысячная на тот момент российская оккупационная армия завязла в украинских полях и лесах на долгих 28 месяцев, потеряв по разным оценкам на украинской земле до полумиллиона солдат и офицеров, без всякой надежды уже переступить через порог НАТО.

И на всем протяжении этой войны руководство России, в том числе сам Путин, и его пропагандистская машина продолжали шантажировать страны Запада ядерным оружием, чтобы они не помогали Украине оружием. И на Западе все это время велись на этот шантаж, игнорируя причинно-следственные связи. Ведь для Путина Украина была лишь преградой на его пути к восстановлению российской империи сначала за счет вышедших из состава СССР советских республик, а потом – и стран Восточной Европы. Причина же не Украина, а ее демократический выбор и европейские демократические государства, вырвавшиеся из-под сферы влияния России. И отказав в самом начале войны Украине в оружии из-за ядерного шантажа, Запад подвергал опасности и страны Европы. Только мужественное сопротивление защитников Украины спасло Европу от варварского нашествия, подобного украинскому.

Бесспорно, именно благодаря, хоть и запоздалой, западной военной помощи, в первую очередь американской, Украина не пала и даже отвоевала часть оккупированных территорий. Но чего это стоило украинцам? Сколько жизней потеряно, сколько людей угнано в плен, включая детей и женщин, сколько людей оказались в эмиграции, сколько поломанных судеб, несбывшихся надежд, не говоря уже о разрухе и других последствиях этой ничем не спровоцированной войны, начавшейся только из желания одного человека быть владыкой земным и морским, и иметь в услужении рыбку-золотую.

Но вот на третьем году ожесточенной кровопролитной войны западные лидеры, наконец, один за другим, включили мозги, взвесили все за и против и стали осознавать последствия своего страха перед разбушевавшимся хулиганом с ядерными страшилками и своей нерешительности.

Первым, как известно, вызов принял французский президент, более всех и дольше всех отговаривавший Путина от вторжения в Украину. Он весьма спокойно и деликатно заявил, что и у Франции есть ядерное оружие. И в отсутствие на политическом поле Бориса Джонсона заявил о своих правах на европейское лидерство, да так, что даже в США перепугались за свое мировое лидерство.

Эммануэль Макрон заявил о направлении своих военных в Украину, создании коалиции стран для отправки инструкторов и военных специалистов, о передаче ракет дальнего действия и разрешении бить по территории России, уговорил даже всегда осторожного и следующего только за Байденом в вопросе поставок и принятия решений немецкого канцлера Олафа Шольца, вот в дни празднования высадки войск коалиции в Нормандии анонсировал отправку истребителей «Мираж», также объявил, что Париж поможет обучить 4500 украинских солдат и пилотов. А Великобритания, верная своей исторической памяти по борьбе с немецким фашизмом, первая поставила свои ракеты Storm Shadow Украине и разрешила наносить ими удары по территории России, и обучать украинских военных стала раньше всех.

И теперь, когда после более чем полугодового оружейного голода из-за блокировки трампистами в Конгрессе военной и финансовой помощи, Киев получает новое вооружение на миллиарды долларов от своих американских, да и европейских союзников, России, имеющей колоссальное преимущество как в живой силе, так и в артиллерийских снарядах, и в небе, но несмотря на то не способной добиться серьезных успехов на фронте, пришлось включить «заднюю». С учетом провала Харьковской операции и срыва планов по созданию буферной зоны вдоль границы. Россия несет очень большие потери, ее армия продвигается медленно, а на некоторых участках и вовсе переходит в оборону. Стратегия России по истощению сил Украины оборачивается бумерангом для нее самой.

Однако Путин не перестает бряцать ядерным оружием, предупреждая, что Европа «беззащитна» перед его ядерным арсеналом, утверждая, что у него его «гораздо больше» [тактического ядерного оружия], чем есть на европейском континенте, даже если Соединенные Штаты привезут свое». И что «у Европы нет развитой системы раннего предупреждения».

Но на сей раз он говорит, что применение ядерного оружия возможно только в «исключительных случаях» и что он не считает, что «такой случай наступил». Поэтому он будет воевать конвенциональным оружием, в котором он уступает Западу, о чем, кстати, он сам говорил после очередной встречи с Макроном еще до начала войны, после возвращения из Китая, где получил «добро» на блицкриг. И теперь он заменил уверенную угрозу ядеркой на поставки дальнобойного оружия противникам западных стран в качестве «асимметричного ответа» на удары западными ракетами вглубь территории России.

«Мы думаем, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории, создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?», — сказал Путин.

Эти угрозы Путина Запад пропустил мимо ушей, потому как Москва и без того всегда поставляла оружие недругам Запада – Сирии, хуситам, милитаризированным группировкам, а теперь она сама нуждается в вооружении, даже ходит по миру с протянутой рукой.

Но, все же, ввиду того обстоятельства, что Россия по уши завязла в бесчисленных преступлениях против человечности и руководству ее один путь – в Гаагу в случае поражения, то нельзя исключать прямого применения ядерного оружия – своими руками или через свои прокси, скажем из Беларуси. Но есть надежда, что белорусские офицеры в этом случае ослушаются Лукашенко. Да и он сам, несмотря на разговоры об этом, пытается всегда в решающий момент вильнуть в сторону. Но нельзя сбрасывать со счетов и вероятность возникновения ядерного очага на территории оккупированных Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС.

Как бы то ни было, мировому сообществу надо кардинально решать этот вопрос и не позволять России манипуляции через ядерный шантаж. Будь то Украине или другим странам, прежде всего странам демократического Запада. Так или иначе ведущие западные страны, прежде всего США, должны найти управу на Россию, угрожающую миру применением ядерного оружия и уже развернувшим тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и готовую к проведению “ядерных учений” совместно с Лукашенко.

Как США и их союзники в Европе лишили Украину ядерного оружия, что развязало руки агрессору и поставило под угрозу в том числе европейские страны, так именно они и должны нейтрализовать российскую угрозу любыми доступными им путями.

Примером России легко могут воспользоваться другие диктатуры – КНДР или Иран.

Одним из путей принуждения России может быть привлечение влиятельных стран так называемого Глобального Юга — Бразилии, Индии, Индонезии и др., которые тоже страдают в том или ином виде от результатов развязанной Россией войны против Запада. И запланированный на 15-16 июня Глобальный саммит по Украине может стать той дипломатической площадкой, где Запад и Юг найдут точки соприкосновения ради безопасности всего мира. Или же направить в Украину столько ракет дальнего действия, танков и истребителей, чтобы Россия бежала из Украины сломя голову и навсегда забыла о своей имперскости, начав жить и созидать как и все окружающие ее страны.