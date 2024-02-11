Президент России Владимир Путин достаточно быстро согласился поговорить с американским журналистом Такером Карлсоном, который сам вышел с предложением об интервью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, просмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу, действительно, рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился», — сказал Песков.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом в целом. Сам журналист ранее рассказывал, что в 2023 году уже пытался провести интервью с российским лидером, но получил на это запрет от властей США. (ТАСС)

