В графике президента Украины Владимира Зеленского не стоит интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщил в четверг, 4 июля, пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. «Господину Такеру Карлсону следует внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», — написал он на своей странице в Facebook.

Накануне Карлсон сообщил в X, что рассчитывает в ближайшее время провести интервью с украинским президентом. «Похоже, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались сделать это в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет скоро», — написал журналист.

Известный своими правоконсервативными взглядами Такер Карлсон в феврале опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, для которого приезжал в Москву. Во время этой беседы Путин в очередной раз попытался оправдать вторжение в Украину самыми разными поводами, о которых говорил в прошлых речах, а также заявил, что в 1939 году Адольф Гитлер напал на Польшу, так как его якобы «вынудили» сделать это поляки.

Сам Карлсон во время разговора практически не задавал Путину острых вопросов. Журналиста жестко критиковали как до разговора, так и после него за продвижение кремлевских нарративов. Через несколько недель после интервью Карлсон заявил, что слова Путина о «денацификации» Украины — одна из самых глупых вещей, которые он когда-либо слышал.

После беседы с Путиным Такер также брал интервью у сооснователя соцсети Telegram Павла Дурова и российского философа Александра Дугина, а 3 июля он опубликовал интервью с одним из богатейших российских бизнесменов, основателем «Еврохима» и СУЭК Андреем Мельниченко. (DW)