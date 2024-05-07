В Украине арестовали двух полковников Управления госохраны, подозреваемых в подготовке покушения на Владимира Зеленского, глав СБУ и ГУР.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании и аресте двух полковников Управления государственной охраны (УГО), подозреваемых в подготовке покушения на президента Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Сотрудников УГО обвиняют в государственной измене в условиях военного положения (ч.2 ст. 111 УК) и подготовке к теракту (⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК). Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы, уточнили в СБУ. (УНИАН)