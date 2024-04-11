Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что завершение войны должно происходить на основе украинской «Формулы мира».

«Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных «мирных планов», которые предусматривают «не/проигрыш РФ». Есть только безусловная Формула мира, предложенная президентом Зеленским, которая основывается на обязательности полного выхода РФ с территории Украины, возвращении к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций», – написал он в Telegram.

Подоляк отметил, что другие планы лишь свидетельствуют о желании продолжить войну через замораживание, эскалацию и сохранение российского агрессивного режима. (УНИАН)