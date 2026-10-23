Новый мирный план Белого дома по окончанию войны в Украине включает создание демилитаризованной зоны в Донбассе, закрепленный отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций с России. Дональд Трамп не добивается украинской капитуляции и, вероятно, стал «жертвой российской информационной спецоперации», пишет The Economist со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов.

По словам собеседников издания, ключевая тема для президента США — предстоящие 3 ноября промежуточные выборы в Конгресс, перед которыми соцопросы фиксируют рекордно низкие рейтинги Республиканской партии и лично главы государства. Тот в этой связи «охвачен паникой» и видит в президенте Украины Владимире Зеленском «козла отпущения», говорят собеседники The Economist.

По мнению американских чиновников, ситуацию запутывают спецпосланники Трампа в Москве Джаред Кушнер и Стива Уиткофф. Они «ошибочно трактуют мотивы [президента РФ Владимира] Путина» и потому «уязвимы для российских манипуляций». Сказывается также фактор близкого к администрации президента США бизнесмена Илона Маска, чье отношение к Украине источники The Economist оценивают как «сложное». Они добавляют, что «Трамп создает ужасную ситуацию, но также зависит от идиотов».

При этом в Белом доме убеждены, что в Киеве не возражают против основных положений нового мирного плана США. Сюда входят демилитаризованная зона в Донбассе, смягчение санкций против Кремля и ряд экономических сделок, включая возобновление поставок российского газа в Европу. Украина в обмен должна получить инвестиционный пакет и членство в ЕС в обмен на отказ от членства в НАТО. Но в Киеве сомневаются насчет реальной готовности Москвы к миру и предполагают, что российская сторона будет затягивать переговоры.

Американские чиновники настаивают, что Трамп не добивается капитуляции Украины, но признают, что отношения Вашингтона и Киева «становятся всё более шаткими». После «дизельной сделки» с Путиным 9 октября президент США резко усилил давление на украинцев — обвинял их в затягивании войны, призывал прекратить удары по российским НПЗ и предлагал выбрать им нового главу государства. Обстановку усугубили начавшиеся 14 октября перебои со спутниковой связью Starlink у украинских военных, ответственность за которых на себя Маск и Белый дом не взяли.

При этом 20 октября спецпосланники Кушнер и Уиткофф согласовали основные детали нового мирного плана с Зеленским. Трамп 22 октября заявил, что «сейчас мы впервые за долгое время близки к мирной сделке». (themoscowtimes.com)